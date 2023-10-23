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Фотография Адольфа Гитлера появилась на экране стадиона Spartan в штате Мичиган перед матчем по американскому футболу между командами местной школы и университета штата, сообщает CNN.

Перед спортивным состязанием зрителям предложили викторину, где нужно было отгадать, в какой стране родился человек. Как заявил вице-президент и директор по легкой атлетике штата Мичиган Алан Халлер, до этого случая никто не просматривал видео полностью.

"Причастный к делу сотрудник был отстранен от работы", – добавил Халлер.

Отмечается, что викторина была опубликована на одном из каналов на YouTube. Автор канала сказал, что университет не спрашивал разрешения на использование контента.

"Я приношу глубокие извинения за изображение, выставленное на стадионе Spartan, из-за которого многие члены нашего сообщества почувствовали себя не в безопасности. Это было неприемлемо", – заявила временный президент мичиганского университета Тереза Вудрафф.

Ранее Владимир Путин заявил, что нацист Ярослав Хунка (Гунька), который ранее был приглашен в парламент Канады, в годы Второй мировой войны мог убивать в том числе и канадцев. Путин отметил, что в Канаде не могли об этом не знать.

После выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады, присутствовавшие вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки и сам ушел в отставку.

Трюдо также принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде