Байден привился от коронавирусной инфекции и призвал американцев последовать его примеру

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Президент США Джо Байден привился от коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на заявление Белого дома.

Сообщается, что президент сделал свою ежегодную вакцину от гриппа и обновленную вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Также стало известно о том, что Байден также вакцинировался от респираторно-синцитиального вируса несколько недель назад.

После того как президент США привился, он призвал американцев последовать его примеру – сделать вакцину или убедиться, что прежняя вакцина все еще активна. По словам американского президента, это важно в связи с наступлением сезона простуды и гриппа.

Ранее ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. По информации этой организации, с 31 июля по 27 августа в мире выявили свыше 1,4 миллиона человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Умерли от COVID-19 более 1,8 тысячи пациентов.