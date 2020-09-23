Журнал Time составил рейтинг 100 самых влиятельных людей

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Американское издание Time составило список 100 самых влиятельных людей в мире за этот год. В рейтинге журналистов представлены такие категории, как "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", а также "Кумиры", сообщает "Газета.ру".

В числе "Лидеров" в 2020 году директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин.

В списке "Титанов" оказались генеральный директор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, экс-супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт.

К "Кумирам" отнесены основатели движения Black Lives Matter, правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака и многие другие.

"Деятелями искусства", по мнению издания, признаны исполнитель The Weeknd и певица Селена Гомез.

В "Новаторов" включили певицу Megan Thee Stallion, астронавтов NASA Джессику Мейр и Кристину Кук и других.

При этом россиян в этом году ни в одной из категорий нет. До этого журнал несколько раз включал президента РФ Владимира Путина в перечень самых влиятельных персон.

Ранее журнал Time выбрал Грету Тунберг "Человеком года". Фото разместили на обложке выпуска.