Газета The Guardian назвала Крым российским

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В британском издании The Guardian появился фоторепортаж, в котором был снимок с фестиваля "Таврида", – в подписи авторы указали: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак". Внимание на публикацию обратило РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков же заметил, что подобные высказывания "вызывают иронию", а Киеву для начала следует прекратить огонь в зоне разграничения с ДНР и ЛНР.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за его вхождение в состав РФ. Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе Крыма закрыт.