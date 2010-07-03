Газета The Guardian назвала Крым российским

В британском издании The Guardian появился фоторепортаж, в котором был снимок с фестиваля "Таврида", – в подписи авторы указали: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак". Внимание на публикацию обратило РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков же заметил, что подобные высказывания "вызывают иронию", а Киеву для начала следует прекратить огонь в зоне разграничения с ДНР и ЛНР.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за его вхождение в состав РФ. Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе Крыма закрыт.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.