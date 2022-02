Умерла звезда ситкома "Третья планета от Солнца"

Известная американская актриса Элмари Вендел – звезда комедийного сериала "Третья планета от Солнца", скончалась на 90-м году жизни. Об этом передает "Газета.ру".

Кончину Элмари Вендел подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Причины смерти актрисы еще не известны.

Сериал "Третья планета от Солнца" транслировался на телеканале NBC с 1996 по 2001 годы. Вендел сыграла в нем харизматичную арендодательницу семьи Соломон – миссис Мэйми Дубчек.

"Она была резкой, смешной, ласковой и очень, очень милой. Доброй ночи, миссис Дубчек, где бы вы ни были", – написал на своей странице в соцсети Twitter ее коллега по сериалу Джим Бивер.

I've just heard from her daughter JC that my friend and colleague from 3rd ROCK FROM THE SUN, Elmarie Wendel, has died. She was raucous, funny, endearing, and terribly, terribly sweet. Goodnight, Mrs. Dubcek, wherever you are. pic.twitter.com/dIpvDbFsXO