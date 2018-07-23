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23 июля, 13:49

Умерла звезда ситкома "Третья планета от Солнца"

за рубежом культура кино

Фото: www.facebook.com

Известная американская актриса Элмари Вендел – звезда комедийного сериала "Третья планета от Солнца", скончалась на 90-м году жизни. Об этом передает "Газета.ру".

Кончину Элмари Вендел подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Причины смерти актрисы еще не известны.

Сериал "Третья планета от Солнца" транслировался на телеканале NBC с 1996 по 2001 годы. Вендел сыграла в нем харизматичную арендодательницу семьи Соломон – миссис Мэйми Дубчек.

"Она была резкой, смешной, ласковой и очень, очень милой. Доброй ночи, миссис Дубчек, где бы вы ни были", – написал на своей странице в соцсети Twitter ее коллега по сериалу Джим Бивер.


Элмари Вендел стала известна, как актриса американских ситкомов. Помимо "Третьей планеты от Солнца", она также снялась в сериалах "Сайнфелд", "Мерфи Браун", "Она написала убийство", "Пустое гнездо" и "Джордж Лопес".

Ранее сообщалось, что скончалась переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак.

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