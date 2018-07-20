Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак скончалась вечером 20 июля в возрасте 55 лет. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман.

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя", – написала Штейнман.



Подробности о дате и месте похорон пока неизвестны.

Мария Спивак – писатель и переводчик, автор романов "Год черной луны" и "A World Elsewhere". Однако наибольшую популярность она приобрела после перевода серии книг о Гарри Поттере.