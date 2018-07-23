В Японии зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений‍

23 июля, 11:24
Фото: АР/Koji Sasahara
Небывалая жара стала новым испытанием для жителей Японии. Близ Токио температура воздуха повысилась до рекордной отметки в 41,1 градуса, сообщает главное метеорологическое управление страны.
По информации метеослужбы, температурный рекорд зафиксировали 23 июля в городе Кумагая в префектуре Сайтама. Власти призвали жителей страны соблюдать осторожность, находясь на улице, ведь жертвами теплового удара стали уже 11 человек.
Ранее самая высокая температура за всю историю наблюдений в Японии составляла 41 градус. Она была зафиксирована в районе Симанто префектуры Коти 12 августа 2013 года.
В некоторых районах Токио столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Отмечается, что столь жаркая погода радует только цикад, которые громко стрекочут с деревьев на раскаленных улицах Токио.
В начале июля на юго-западную и центральную часть Японии обрушились проливные дожди. Они вызвали паводки и оползни. В результате наводнения погибли 222 человека.
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