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23 июля, 11:24

В Японии зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений‍

за рубежом общество погода

Фото: АР/Koji Sasahara

Небывалая жара стала новым испытанием для жителей Японии. Близ Токио температура воздуха повысилась до рекордной отметки в 41,1 градуса, сообщает главное метеорологическое управление страны.

По информации метеослужбы, температурный рекорд зафиксировали 23 июля в городе Кумагая в префектуре Сайтама. Власти призвали жителей страны соблюдать осторожность, находясь на улице, ведь жертвами теплового удара стали уже 11 человек.

Ранее самая высокая температура за всю историю наблюдений‍ в Японии составляла 41 градус. Она была зафиксирована в районе Симанто префектуры Коти 12 августа 2013 года.

В некоторых районах Токио столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Отмечается, что столь жаркая погода радует только цикад, которые громко стрекочут с деревьев на раскаленных улицах Токио.

В начале июля на юго-западную и центральную часть Японии обрушились проливные дожди. Они вызвали паводки и оползни. В результате наводнения погибли 222 человека.

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