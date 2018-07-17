Жертвами наводнения в Японии стали 222 человека

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В результате наводнения в Японии погибли 222 человека, передает Киодо. Ранее сообщалось о 204 жертвах стихии.

По данным агентства, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней, местонахождение нескольких десятков человек остается неизвестным. Около 4 тысяч человек продолжают оставаться в пунктах временного содержания.

В районах не работают магазины и поликлиники. Из-за сбоя в системе водопровода у людей нет чистой питьевой воды. На местах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. А также идет прием желающих вступить в ряды волонтеров.

В начале июля проливные дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Обильные осадки привели к паводкам и оползням. Реки вышли из берегов и затопили большие территории.