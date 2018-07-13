В Японии число жертв наводнения превысило 200 человек

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Из-за наводнения, возникшего в результате аномальных ливневых дождей, в Японии погибли 204 человека, сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, еще 60 человек были объявлены пропавшими без вести. Японские власти уточняют, что наибольшее число погибших зафиксировано в префектурах Окаяма, Хиросима и Эхиме. В поисково-спасательных работах заняты 70 тысяч человек.

Мощные ливни обрушились на Японию в середине прошлой недели. Продолжительные осадки привели к разливу рек и сходу оползней.

Ранее сообщалось, что в пунктах временного размещения остаются более 6 тысяч человек.