Депутата Верховной рады Украины нашли мертвым

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Депутата Верховной рады Украины от группы Доверие Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко.

Тело было найдено в его офисе. У него зафиксировали огнестрельное ранение головы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа киевской полиции.

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", – отметил Геращенко.

По сведениям ряда украинских СМИ, тело мертвого депутата обнаружила уборщица офиса. Рядом с ним было найдено оружие.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк рассказал, что в настоящий момент в качестве предварительной версии рассматривается самоубийство.

Валерий Давыденко был депутатом Верховной рады Украины VIII и IX созывов. С 2013 по 2014 годы занимал должность заместителя главы министерства аграрной политики и продовольствия страны. С июня 2014 года он работал советником дирекции по развитию перспективных программ Института инновационного провайдинга Академии аграрных наук Украины.

Ранее стало известно об организации акции протеста возле офиса украинского депутата Виктора Медведчука. Прибывшие к зданию забрасывали дом шашками, взрыв-пакетами и фаерами.