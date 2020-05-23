Депутата Верховной рады Украины нашли мертвым

23 мая, 21:58
Фото: соцсети
Депутата Верховной рады Украины от группы Доверие Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко.
Тело было найдено в его офисе. У него зафиксировали огнестрельное ранение головы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа киевской полиции.
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением головы", – отметил Геращенко.
По сведениям ряда украинских СМИ, тело мертвого депутата обнаружила уборщица офиса. Рядом с ним было найдено оружие.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк рассказал, что в настоящий момент в качестве предварительной версии рассматривается самоубийство.
Валерий Давыденко был депутатом Верховной рады Украины VIII и IX созывов. С 2013 по 2014 годы занимал должность заместителя главы министерства аграрной политики и продовольствия страны. С июня 2014 года он работал советником дирекции по развитию перспективных программ Института инновационного провайдинга Академии аграрных наук Украины.
Ранее стало известно об организации акции протеста возле офиса украинского депутата Виктора Медведчука. Прибывшие к зданию забрасывали дом шашками, взрыв-пакетами и фаерами.
Михаил Саакашвили получил новый пост на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: