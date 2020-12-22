В отелях Турции запретили развлекательные программы на Новый год

11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Турции приняли решение запретить проводить в отелях развлекательные программы на Новый год. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как уточняется, отелям запретили в ночь на 1 января проводить балы, развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, шоу и гала-ужины.
Также в Турции ввели запрет на рекламу таких мероприятий и музыкальное сопровождение после 22:00 в отелях. Запрещено и собираться большими компаниями в гостиницах и ресторанах при них.
Ранее сообщалось, что в Турции введут комендантский час с 31 декабря по 4 января. О соответствующем распоряжении объявил президент республики Реджеп Эрдоган.
Данное решение было принято из-за рекордного количества случаев коронавируса.
В Турции запретили развлекательные новогодние программы в отелях
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