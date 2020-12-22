В отелях Турции запретили развлекательные программы на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Турции приняли решение запретить проводить в отелях развлекательные программы на Новый год. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как уточняется, отелям запретили в ночь на 1 января проводить балы, развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, шоу и гала-ужины.

Также в Турции ввели запрет на рекламу таких мероприятий и музыкальное сопровождение после 22:00 в отелях. Запрещено и собираться большими компаниями в гостиницах и ресторанах при них.

Ранее сообщалось, что в Турции введут комендантский час с 31 декабря по 4 января. О соответствующем распоряжении объявил президент республики Реджеп Эрдоган.

Данное решение было принято из-за рекордного количества случаев коронавируса.

