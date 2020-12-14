Комендантский час вводится в Турции с 31 декабря

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Комендантский час введут в Турции с 31 декабря по 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"С 21:00 31 декабря до 05:00 4 января вводится непрерывный комендантский час", – заявил глава государства.

Такое решение было принято по итогам заседания кабинета министров. Эрдоган отметил, что сейчас уже заметны результаты ограничений, которые были введены в стране раньше.

5 декабря в Турции зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – 32 736 случаев. По словам главы местного Минздрава Фахреттина Коджи, в ряде регионов страны сформировался третий пик пандемии COVID-19.