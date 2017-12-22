Трамп подписал законопроект о масштабной налоговой реформе

Фото: Zuma/ТАСС/Shawn Thew

Президент США Дональд Трамп подписал 22 декабря законопроект о реализации налоговой реформы, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее документ был одобрен обеими палатами конгресса США. Он устанавливает более низкую ставку налога для корпораций страны, ведущих бизнес в Штатах. Теперь сборы с прибыли составят 21 процент. Нововведение вступит в силу с 2018 года.

Кроме того, законопроект снижает налогообложение для большинства групп физлиц. Вводится новая налоговая шкала: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37 процентов в зависимости от доходов семьи. Послабления для граждан предусмотрены на срок в 10 лет. Часть категорий напротив испытает повышенную нагрузку. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

При этом предварительные расчеты показали, что реформа может увеличить дефицит бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.