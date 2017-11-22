Экс-вокалиста Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

22 ноября, 14:09
Фото: ТАСС/SANDBERG MAGNUS/ZUMA
Американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила экс-вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. Артистка утверждает, что инцидент произошел, когда ей было 18 лет.
По словам Шуман, в то время она снималась с певцом в телевизионном фильме. Тот пригласил ее к себе домой, а затем принудил к близости, несмотря на ее возражения, сообщает "Лента.ру".
Актриса призналась в том, что после инцидента выступала с Картером на одной сцене. По ее словам, менеджер настоял на том, чтобы не выдвигать против певца обвинения. Решение рассказать историю Шуман приняла после того, как узнала о домогательствах со стороны Картера в отношении фанатки.
Мелисса Шуман пела в поп-группе Dream до 2003 года. Она снялась в таких фильмах, как "Любовь не стоит ничего", "Теория соблазна" и "Возвращение в Сонную лощину".
Ник Картер выступал в группе Backstreet Boys с 1993 года. Затем он покинул коллектив в 2002, чтобы построить сольную карьеру.
В США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после того, как группа звезд обвинила в непристойном поведении продюсера Харви Вайнштейна. В центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.
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