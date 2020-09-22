09:43
Фото: instagram.com/mark_illuminati
Королева Елизавета II оценила свой панк-портрет, созданный лондонским художником Марком Слоупером. Он изобразил королеву с синими волосами, кольцом в носу и тату в виде сердца с именем принца Филиппа, сообщает "Экспресс газета".
Портрет выставили в окне галереи Слоупера напротив Букингемского дворца. Один из офицеров дворцовой кавалерии высказал свое недовольство, после чего Марк решил передать копию портрета самой королеве.
Увидев картину, 94-летняя Елизавета II рассмеялась. Она нашла картину "забавной", но попросила, чтобы вместо имени мужа ее шею украшало тату в виде королевского герба со львом и единорогом.
"Мне так и не вернули копию, так что, возможно, она может висеть в ее ванной комнате", – рассказал 55-летний Слоупер (также известный под псевдонимом Марк Иллюминати).
Марк отметил, что ему звонили приближенные к Елизавете II и упрекали в дурновкусии. В Букингемском дворце от комментариев отказались.
Ранее Елизавета II лишила американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи. Имя продюсера должно быть удалено из реестра ордена.
11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: