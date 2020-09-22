Фото: instagram.com/mark_illuminati

Королева Елизавета II оценила свой панк-портрет, созданный лондонским художником Марком Слоупером. Он изобразил королеву с синими волосами, кольцом в носу и тату в виде сердца с именем принца Филиппа, сообщает "Экспресс газета".

Портрет выставили в окне галереи Слоупера напротив Букингемского дворца. Один из офицеров дворцовой кавалерии высказал свое недовольство, после чего Марк решил передать копию портрета самой королеве.

Увидев картину, 94-летняя Елизавета II рассмеялась. Она нашла картину "забавной", но попросила, чтобы вместо имени мужа ее шею украшало тату в виде королевского герба со львом и единорогом.

"Мне так и не вернули копию, так что, возможно, она может висеть в ее ванной комнате", – рассказал 55-летний Слоупер (также известный под псевдонимом Марк Иллюминати).

Марк отметил, что ему звонили приближенные к Елизавете II и упрекали в дурновкусии. В Букингемском дворце от комментариев отказались.

Ранее Елизавета II лишила американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи. Имя продюсера должно быть удалено из реестра ордена.

11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.