Россия ответит на новые санкции США

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об ответных мерах на анонсированные новые санкции США, согласно которым в РФ запрещается экспорт продукции двойного назначения, передает "Российская газета".

"Мы уже выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты", – заявил министр промышленности и торговли.

Мантуров подчеркнул, что ограничительные меры США затронут некоторые высокотехнологичные отрасли, но не критично. По его словам, России и раньше самую современную электронику никто не продавал, и к подобному развитию событий в РФ давно готовились.

Во вторник, 21 августа, Вашингтон расширил санкции против России. Под ограничения попали два гражданина РФ. Также власти США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов.

Под ограничения попали компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь". Также в США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов.

Дональд Трамп заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.