Умерших американцев пустят на удобрения

Вашингтон стал первым американским штатом, где узаконили превращение человеческих останков в компост. Закон подписал губернатор Джей Инсли, передает BBC News.
Отныне местные жители смогут завещать, чтобы со временем их останки превратились в почву.
Автором закона стала Катрина Спейд. Ее компания Recompose освоила технологию преобразования останков в плодородный компост.
Тело помещают в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. Там оно разлагается естественным образом не более 30 дней, пока не превратиться в компост, который затем отдают близким умершего. В дальнейшем в него могут высадить цветы или деревья.
Процедуру называют более экологичной альтернативой традиционному захоронению и кремации. Она также может стать решением проблемы нехватки местна кладбищах.
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