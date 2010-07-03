Умерших американцев пустят на удобрения

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Вашингтон стал первым американским штатом, где узаконили превращение человеческих останков в компост. Закон подписал губернатор Джей Инсли, передает BBC News.

Отныне местные жители смогут завещать, чтобы со временем их останки превратились в почву.

Автором закона стала Катрина Спейд. Ее компания Recompose освоила технологию преобразования останков в плодородный компост.

Тело помещают в шестиугольный стальной контейнер, заполненный люцерной, древесной щепой и соломой. Там оно разлагается естественным образом не более 30 дней, пока не превратиться в компост, который затем отдают близким умершего. В дальнейшем в него могут высадить цветы или деревья.

Процедуру называют более экологичной альтернативой традиционному захоронению и кремации. Она также может стать решением проблемы нехватки местна кладбищах.

