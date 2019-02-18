Иностранцев проведут по кладбищам Москвы

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Московские кладбища могут подготовить экскурсии по захоронениям для иностранных гостей города, рассказал гендиректор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, это могут быть Новодевичье и Ваганьковское кладбище, а также Донской монастырь и колумбарий. "Это очень посещаемые места, туристам интересно смотреть, кто и где захоронен", – считает Ланцман. Экскурсии должны подготовить на пяти языках, среди которых английский, французский, китайский.

Аудиогиды для самостоятельных экскурсий начнут выдавать посетителям павильона "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ. Они будут работать на русском, английском, немецком, французском и китайском языках.

В метро в феврале начнут проводить три новых вида экскурсий. А в "Зарядье" подготовят экскурсии и мероприятия для семей с тремя и более детьми.