Еще три экскурсии по столичной подземке запустят в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три новых вида экскурсии начнут проводить в метро в феврале, их маршруты прорабатываются. Сейчас для посетителей доступно 16 видов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Запись на туры проекта "Экскурсии в метро" открылась в конце ноября 2018 года, с тех пор в метро провели свыше 100 экскурсий по станциям. Самой популярной из них стал обзорный тур "Станции московского метро". Его участники могут узнать об истории развития подземки, погулять по одним из самых известных станций, например по "Кропоткинской", "Арбатской" и "Киевской".

В тройку лидеров вошли также экскурсии "Сокровища подземного кольца" о самых красивых станциях Кольцевой линии и "Метро энтузиастов" о создании первой линии метро Москвы – Сокольнической. Познавательные прогулки проводят аккредитованные гиды, всего за три месяца на них побывало более тысячи человек.

Выбрать тур можно в разделе "Все экскурсии" на сайте проекта "Экскурсии в метро". Оплачивать экскурсию нужно у гида при встрече, стоимость указана в описании. Экскурсоводы сами рассчитывают количество участников, но в группе может быть не больше 15–20 человек. Каждая из прогулок длится полтора-два часа.

В 2019 году в метрополитене каждый месяц будут проходить ночные экскурсии. Все желающие смогут увидеть депо, проехаться на ретропоезде и побывать на закрытой для пассажиров станции "Первомайская".