Зубчатое кресло и первый билет. О чем рассказывают на экскурсиях в метро

Школьники и студенты, посетившие центр профориентации столичного метро, узнали об истории, различных подразделениях и профессиях подземки. Всего в 2018 году было проведено более 600 таких экскурсий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Учащиеся увидели около 1,5 тысячи экспонатов выставки. А более 700 школьников поучаствовали в занятиях по профдиагностике, которые помогут им выбрать будущую профессию.
Всего за указанный период в центре побывали почти 78 тысяч человек, из которых более 60 тысяч – студенты и школьники.
"Они смогли представить себя машинистами, а также увидели редкие экспонаты – зубчатое колесо эскалатора в почти 700 килограммов, первый билет на метро, форму сотрудников разных лет, модели вагонов, старые значки и фотографии", – рассказал Ликсутов.
Среди других экспонатов выставки – первый проездной билет, рабочая форма сотрудников метро с 1935 года и до наших дней, а также модели вагонов и архивные снимки станций.
Помимо этого, было организовано свыше 300 выездных экскурсий по станциям и депо подземки. Они проходили как ночью, так и днем.
Туры про участкам подземки проводили аккредитованные гиды, уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы. Те экскурсоводы, которые хотят получить аккредитацию, должны подтвердить знание истории метро. В настоящее время аккредитацию получили более 200 гидов.
В 2019 году ночные экскурсии в метро станут ежемесячными. Все желающие смогут увидеть депо, проехаться на ретропоезде и побывать на закрытой для пассажиров станции "Первомайская".
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