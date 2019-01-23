Ночные экскурсии в метро будут проводить каждый месяц

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В столичном метрополитене в 2019 году каждый месяц будут проходить ночные экскурсии. Все желающие смогут увидеть депо, проехаться на ретропоезде и побывать на закрытой для пассажиров станции "Первомайская", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Ночной тур начинается в одном из старейших электродепо – "Измайлово", где экскурсоводы расскажут об истории депо, технологии обслуживания и эксплуатации поездов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, участники тура проедут на легендарном ретропоезде, который совершил первую поездку по красной ветке в 1935 году.

Желающие принять участие в экскурсии могут купить билеты онлайн на сайте mosburo.com.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро запустили поезд с интересными фактами о Москве. Проект носит просветительский характер. Его цель – сделать поездку в метро интересной, чтобы пассажиры могли узнать о тех местах, где проезжает поезд.