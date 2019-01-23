Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:40

Ночные экскурсии в метро будут проводить каждый месяц

город транспорт досуг культура

18:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В столичном метрополитене в 2019 году каждый месяц будут проходить ночные экскурсии. Все желающие смогут увидеть депо, проехаться на ретропоезде и побывать на закрытой для пассажиров станции "Первомайская", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Ночной тур начинается в одном из старейших электродепо – "Измайлово", где экскурсоводы расскажут об истории депо, технологии обслуживания и эксплуатации поездов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, участники тура проедут на легендарном ретропоезде, который совершил первую поездку по красной ветке в 1935 году.

Желающие принять участие в экскурсии могут купить билеты онлайн на сайте mosburo.com.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро запустили поезд с интересными фактами о Москве. Проект носит просветительский характер. Его цель – сделать поездку в метро интересной, чтобы пассажиры могли узнать о тех местах, где проезжает поезд.

город транспорт досуг культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика