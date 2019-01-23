Противогололедные реагенты признали безвредными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор признал противогололедные реагенты, которые используют в Москве, безвредными. Также они не обостряют хронические заболевания, заявила глава ведомства Анна Попова.

"Имеются аргументированные основания их использовать. Говорят, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний – этого на самом деле нет, статистика этого не показывает", – приводит слова Поповой ТАСС.

Она отметила, что специалисты Роспотребнадзора не раз проверяли реагенты в столице.

Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что качество реагентов, которыми обрабатывают дороги в городе, не вызывает опасения у медиков с точки зрения воздействия на организм человека. Он отметил, что оснований для тревоги нет.