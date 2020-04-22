Медузу заметили в каналах Венеции

Фото: скриншот видео twitter.com/mailonline

В каналах Венеции, которые очистились в связи с отсутствием движения на воде из-за пандемии коронавируса, заметили медузу и белых лебедей, сообщает "Газета.ру".

Зоолог сделала видео, на котором бочковая медуза спокойно плавает у моста Баретери. Отмечается, что бочковые медузы могут достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов.



Как заявили местные власти, живность в каналах Венеции стали замечать после того, как из-за коронавируса прекратилось движение по каналам.

Ранее сообщалось, что жители северного индийского штата Пенджаб впервые увидели верхушку горного хребта Гималаев из-за улучшения экологии во время пандемии коронавируса. В соцсетях появились десятки фотографий гор, сделанных жителями города Джаландхар и его окрестностей. Они утверждают, что не могли разглядеть их 30 лет. Воздух в регионе очистился от загрязнения после того, как там прекратили работу промышленные предприятия и перестали ездить автомобили.

