22 марта 2018, 23:02В мире
В МИД РФ сообщили об отправке российских военных в ЦАР
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Москва приняла решение об оказании Банги военной помощи в ответ на просьбу президента Центральноафриканской Республики, сообщил российский МИД.
"С согласия комитета СБ ООН 2127 из наличия министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов", – цитирует заместителя директора департамента информации и печати МИД Артема Кожина РИА Новости.
Отмечается, что командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов из России для обучения солдат ЦАР. Об этом также был уведомлен комитет СБ ООН.
Россия оказывает помощь в рамках общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР. Армия страны должна взять под контроль ситуацию и привести к урегулированию затянушийся внутренний вооруженный конфликт, отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что в Москве приветствуют взятый президентом ЦАР курс на налаживание в стране инклюзивного политического процесса.