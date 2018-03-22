В МИД РФ сообщили об отправке российских военных в ЦАР

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Москва приняла решение об оказании Банги военной помощи в ответ на просьбу президента Центральноафриканской Республики, сообщил российский МИД.

"С согласия комитета СБ ООН 2127 из наличия министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов", – цитирует заместителя директора департамента информации и печати МИД Артема Кожина РИА Новости.

Отмечается, что командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов из России для обучения солдат ЦАР. Об этом также был уведомлен комитет СБ ООН.

Россия оказывает помощь в рамках общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР. Армия страны должна взять под контроль ситуацию и привести к урегулированию затянушийся внутренний вооруженный конфликт, отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что в Москве приветствуют взятый президентом ЦАР курс на налаживание в стране инклюзивного политического процесса.