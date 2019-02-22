С банкнот в Казахстане уберут надписи на русском языке

С монет и купюр казахстанского тенге исчезнут надписи на русском языке. Новую концепцию дизайна национальной валюты утвердил Нурсултан Назарбаев, документ опубликован в системе нормативных правовых актов "Адилет".
Одно из основных изменений – на бумажных и металлических тенге в перспективе будут использованы надписи только на государственном – казахском – языке. Любой другой язык допускается только на инвестиционных и коллекционных монетах.
В дизайне можно использовать казахский орнамент, портреты выдающихся личностей, уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана, представители флоры и фауны, а также изображения, связанные с историей, политикой, правом, экономикой, наукой, культурой и спортом.
Казахстанский тенге был введен в оборот 15 ноября 1993 года. Название национальной валюты произошло от наименования средневековых тюркских серебряных монет. Тенге до недавнего времени являлся единственной в мире валютой, тексты на которой продублированы на двух языках.
Ранее сообщалось, что в мажилисе парламента Республики Казахстан выступили за переименование государства. По мнению руководителя фракции демократической партии "Ак жол" Азата Перуашева, необходимо восстановить историческую справедливость и назвать страну "Казахская Республика".
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