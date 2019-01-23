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14:14

В Казахстане предложили переименовать страну

за рубежом

14:14

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Фото: ТАСС/Яков Князев

В мажилисе парламента Республики Казахстан выступили за переименование государства. По мнению руководителя фракции демократической партии "Ак жол" Азата Перуашева, необходимо восстановить историческую справедливость и назвать страну "Казахская Республика".

Парламентарий подчеркивает, что речь идет о параллельном хождении двух названий. Слово "Казахстан" можно будет использовать в неофициальном разговоре и переписке.

"Нужно называть вещи своими именами – черное черным, белое – белым, а казахов – казахами. Верно, что возвращение республике исконного имени "казахское", которое признавала даже тоталитарная власть, не только восстановит историческую справедливость, но и предаст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей", – цитирует "Интерфакс" Перуашева.

Ранее в Казахстане уже высказывались предложения о переименовании страны, однако официальной поддержки они не получали. В 2010 году, в частности, национал-патриоты выдвинули предположение, что страна должна называться Казахским государством.

В 2014 году Нурсултан Назарбаев допустил возможность изменения названия своей страны. Возможным вариантом названия страны он назвал сочетание "Казак елі" – что можно перевести как "страна казахов" или "казахский народ".

за рубежом

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