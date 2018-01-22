Эрдоган подтвердил договоренность с Россией по поводу операции в Африне

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть договоренности с российскими властями по операции "Оливковая ветвь" в Африне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Турция не отступится от операции в Африне, и у нее есть соглашение с Россией, – сказал он. – Мы нанесли первый удар во время операции "Щит Евфрата" по тем, кто хотел сформировать террористическую зону вдоль наших границ. Речь идет об уничтожении террористической зоны". Он добавил, что США поставили пять тысяч партий военного снаряжения в этот регион и его распределили между террористическими организациями.

Турецкий лидер подчеркнул, что сирийцы смогут вернуться в свои дома, когда Турция установит контроль над Африном.

Турция объявила о начале операции против курдского ополчения "Оливковая ветвь" в Африне 20 января. В операции участвовали 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно следят за развитием событий и находятся в контакте по этому вопросу, как с Анкарой, так и с Дамаском.