Песков прокомментировал турецкую операцию в Африне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал операцию Турции в Африне. По его словам, российские власти внимательно следят за развитием событий и находятся в контакте по этому вопросу, как с Анкарой, так и с Дамаском.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции. Российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

Песков также подчеркнул, что для России основополагающим принципом остается сохранение целостности Сирии.

"Безусловно, внимательно наблюдаем за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что 20 января Турции объявила о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне. По информации курдской стороны, жертвами бомбардировок турецких ВВС стали девять человек. Также уточнялось, что в операции участвовали 72 самолета, которые поразили 108 из 113 намеченных целей.

В связи с этими событиями, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что 22 января Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии.