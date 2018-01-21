Совбез ООН в понедельник проведет консультации по ситуации в Сирии

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В понедельник Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Франция считает, что в Сирию нужно обеспечить доступ гуманитарной помощи.

Ранее Ле Дриан заявил, что Франция предлагает устроить заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.

20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне. Курды заявили, что в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС погибли девять человек. В операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.