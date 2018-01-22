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22 января, 12:50

"Умный магазин" Amazon открылся для посетителей в Сиэтле

за рубежом технологии деньги

Фото: DPA/Thomas Frey/ТАСС

В Сиэтле открылся "умный" магазин Amazon Go – первый в мире магазин без касс и продавцов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Тестирование магазина длилось год. Все это время сотрудники компании имитировали покупку товаров. С понедельника магазин открылся для обычных покупателей.

При входе в "умный магазин" нужно приложить свой смартфон к специальному турникету. После этого можно брать с полок любые товары. Система компьютерного зрения и глубокого обучения проследит, кто и что положил в корзину. Также система будет учитывать, если покупатель вернет товар обратно.

После выхода из магазина с карты покупателя, прикрепленной к аккаунту Amazon, автоматически спишется потраченная сумма.

В начале января главу интернет-компании Amazon Джеффа Безоса признали богатейшим человеком в истории. Размер его состояния составил 105,1 миллиарда долларов.

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