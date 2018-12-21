США узнали об испытании российской гиперзвуковой ракеты

Россия, по данным американской разведки, испытала гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон". Против этой ракеты у США нет средств защиты, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNBC.
По данным источников, Россия за три года провела пять полноценных испытаний "Циркона".
Последнее успешное испытание данной ракеты провели 10 декабря. На испытании ракета развила скорость в 8 Маха, а это в восемь раз больше скорости звука.
"Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море", – рассказал один из источников.
По данным другого источника, в 2021 году планируется запустить серийное производство.
Ранее сообщалось, что испытания противокорабельных ракет "Циркон" планируют начать в следующем году. Предполагается, что тестировать гиперзвуковые ракеты будут как с надводных кораблей, так и с подводных лодок. Учебные стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота.
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