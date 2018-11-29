Ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Испытания противокорабельных ракет "Циркон" начнутся в следующем году, передает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Уточняется, что тестировать гиперзвуковые ракеты будут как с надводных кораблей, так и с подводных лодок. Учебные стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота.

Согласно открытым данным, дальность стрельбы "Циркона" составляет около 400 км, скорость полета в районе 4-6 Махов.

Запуск "Цирконов" будут осуществлять с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК) с вертикальными пусковыми установками. Он используется для ракет "Калибр" и "Оникс".

Такие комплексы устанавливаются на корветы проекта 20380, фрегаты проекта 22350, подлодки проекта 885 типа "Ясень".

По информации агентства, "Цирконами" должны вооружить атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".

Ранее американский журнал National Interest оценил противолодочную систему "Пакет", которая является новейшим оружием военно-морского флота РФ. Система представляет собой мощную и универсальную систему вооружения с многоцелевой пусковой установкой.

Американские специалисты перевели название комплекса как "набор", объяснив это тем, что все его составляющие можно модифицировать без изменения системы полностью.



Как подчеркивает издание, наступательно-оборонительные возможности "Пакета" делают его уникальным. В мире не существует аналогов, которые могут совмещать противолодочную и противоторпедную защиту.