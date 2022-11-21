Актер "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк совершил самоубийство

Фото: AP/Invision/Charles Sykes

Известный по роли Томми Оливера в сериале "Могучие рейнджеры" актер Джейсон Дэвид Фрэнк покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что 49-летний актер в последние годы лечился от депрессии.

Один из коллег Фрэнка назвал его источником вдохновения для многих людей. Он добавил, что грустно терять "еще одного члена семьи рейнджеров". По его словам, коллегам будет не хватать актера.

Фрэнк принимал участие в различных проектах по "Могучим рейнджерам", включая фильмы и видеоигры.



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