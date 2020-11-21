В США восемь человек пострадали при стрельбе в торговом центре

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Восемь человек, включая ребенка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине. Как сообщила полиция города Уоатоса в Twitter, все они были госпитализированы.

Также отмечается, что подозреваемый в стрельбе мужчина скрылся с мета преступления. Посольство РФ в США запросило информацию о наличии россиян среди пострадавших.

В августе 2019 года 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре города Эль-Пасо. Тогда в результате атаки был убит 21 человек.