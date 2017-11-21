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В мире

21 ноября, 12:02

Китай вывел на орбиту три телевизионных спутника

за рубежом наука

Фото: ТАСС/Zuma/Li Gang

Три телевизионных китайских спутника вывели на орбиту во вторник, 21 ноября.

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6", на котором находились спутники, провел Центр космических запусков Тайюань, сообщают "Аргументы недели".

В настоящий момент Китай развивает космическую программу. Помимо спутников, специалисты создают технологии для изучения поверхности Марса.

Ранее стало известно, что китайские ученые создали ракетный двигатель, нарушающий законы физики. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель. Однако российские исследователи скептически отнеслись к подобным заявлениям и назвали изобретение фантастикой.

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