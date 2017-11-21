Китай вывел на орбиту три телевизионных спутника

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Три телевизионных китайских спутника вывели на орбиту во вторник, 21 ноября.

Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-6", на котором находились спутники, провел Центр космических запусков Тайюань, сообщают "Аргументы недели".

В настоящий момент Китай развивает космическую программу. Помимо спутников, специалисты создают технологии для изучения поверхности Марса.

Ранее стало известно, что китайские ученые создали ракетный двигатель, нарушающий законы физики. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель. Однако российские исследователи скептически отнеслись к подобным заявлениям и назвали изобретение фантастикой.