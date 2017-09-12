Российские ученые прокомментировали сообщения о чудо-двигателе из Китая

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Информация о разработанном в Китае бестопливном ракетном двигателе, который якобы не подчиняется законам физики, вызвала скептические комментарии ученых. В Институте космических исследований РАН такие сообщения назвали "чудесами", передает "RT".

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, со своей стороны, заявил, что "фантастику не комментирует".

Ранее появились сообщения о том, что китайским ученым удалось создать ракетный двигатель, нарушающий законы физики. Чудо-двигатель назвается EmDrive и якобы не тратит топливо.

Технические конструктивные особенности двигателя держат в тайне, однако уже появилась информация, что в скором времен его планируют испытать в космосе.

При этом отмечается, что новость о революционном изобретении, способном обойти законы физики, которая первоначально появилась в Daily Mail, "фейковая".