Глава МИД Германии предложил создать аналог SWIFT

21 августа, 20:31
Фото: АР/Natacha Pisarenko
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости создания в Евросоюзе независимого аналога системы передачи информации о платежах SWIFT. Систему необходимо создать, чтобы защитить компании от американских санкций против Ирана, передает РИА Новости.
По его словам, Германия хочет сотрудничать с США.
"Но мы не позволим действовать через наши головы нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения", – сказал глава МИД Германии в статье для издания Handelsblatt.
Маас выразил мнение, что с помощью независимых платежных каналов удастся усилить автономность Европы.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявлял, что разногласия, возникающие в работе с США немецкая сторона не может больше замалчивать. По его словам, за пределами Европы США являются самыми близкими партнерами Германии, однако между странами существуют разногласия.
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