Глава МИД Германии признал сложности в отношениях с США

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Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что разногласия, возникающие в работе с США немецкая сторона не может больше замалчивать, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось", – сказал Маас.

Как отметил дипломат, за пределами Европы США являются самыми близкими партнерами Германии, однако между странами существуют разногласия, которые невозможно больше замалчивать.

Маас отметил, что Вашингтон принимает в одностороннем порядке решения, которые наносят вред Европе. В частности, он отметил такие решения как выход США из климатического соглашения, введение пошлин на сталь, вопрос по ядерной сделке с Ираном.

Весной Маас заявил, что страны ЕС нуждаются в сотрудничестве с Россией.

Глава МИД Германии назвал Россию важной опорой мирового порядка, отметив, что Евросоюзу необходимо сотрудничать с Москвой по вопросам разоружения и прекращения вооруженных конфликтов.