Иран представил первый истребитель собственного производства

В Иране состоялась презентация истребителя Kowsar. Это первый самолет, который полностью был разработан и произведен на территории республики.

Как сообщает агентство Tasnim, презентация самолета, приуроченная ко Дню оборонной промышленности Ирана, прошла в присутствии президента страны Хасана Роухани.

Истребитель относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов и оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром.

По данным из открытых источников, ВВС Ирана считаются одними из самых сильных на юго-западе Азии. В эксплуатации находятся около 300 боевых самолетов. Однако большая часть техники устарела и может быть использована в боевых действиях. Кроме того, более половины технического оснащения иранских ВВС − американского и французского производства.

В 2017 году парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу. Это стало реакцией на принятый правительством США закон, позволяющий Вашингтону расширять санкции в отношении Тегерана.