Иран представил первый истребитель собственного производства

21 августа, 10:49
Фото: tasnimnews.com
В Иране состоялась презентация истребителя Kowsar. Это первый самолет, который полностью был разработан и произведен на территории республики.
Как сообщает агентство Tasnim, презентация самолета, приуроченная ко Дню оборонной промышленности Ирана, прошла в присутствии президента страны Хасана Роухани.
Истребитель относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов и оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром.
По данным из открытых источников, ВВС Ирана считаются одними из самых сильных на юго-западе Азии. В эксплуатации находятся около 300 боевых самолетов. Однако большая часть техники устарела и может быть использована в боевых действиях. Кроме того, более половины технического оснащения иранских ВВС − американского и французского производства.
В 2017 году парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу. Это стало реакцией на принятый правительством США закон, позволяющий Вашингтону расширять санкции в отношении Тегерана.
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