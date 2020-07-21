Вертолет вооруженных сил пропал в Колумбии

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Вертолет вооруженных сил пропал на юго-востоке Колумбии, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное командование страны.

Сообщается, что UH-60 Black Hawk участвовал в операции по воздушной поддержке в районе города Миту. С ним пропала связь в районе 11:00 по московскому времени. В связи с этим была инициирована поисково-спасательная операция.

В военном командовании дивизиона штурмовой авиации ВС Колумбии сообщили, что на борту вертолета находились шесть человек. В их числе был командир судна и его помощник.

Ранее в Турции разбился самолет-разведчик. Он потерпел крушение в районе горы Артос в провинции Ван, что находится на востоке страны. В результате инцидента погибло семь сотрудников органов безопасности Турции.