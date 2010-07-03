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11:13

Бригада ВСУ заявила о готовности "дать отпор России" в Чернобыле

за рубежом политика

11:13

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Фото: gallery.chnpp.gov.ua

Украинские военные готовы дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает РИА Новости.

Так в ВСУ отреагировали на появившуюся в Сети информацию о том, что российские военнослужащие якобы замечены в Белоруссии недалеко от украинской границы в районе Чернобылской зоны отчуждения.

В то же время в министерстве обороны Белоруссии эту информацию опровергли.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.

Ранее сообщалось, что россияне перестали бояться катастрофы, подобной чернобыльской. Сейчас число тех, кто опасается последствий в работе атомных реакторов, составляет 30%.

Социологи говорят о том, что с 2001 года снижалось число тех, кто допускает возможность аварии на АЭС. Как рассказал член общественного совета "Росатома" Валерий Меньшиков, чернобыльская катастрофа стала одной из величайших трагедий на техногенном пространстве. В тот момент технология развития мощности станций опережала развитие систем безопасности.

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