Бригада ВСУ заявила о готовности "дать отпор России" в Чернобыле

Украинские военные готовы дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает РИА Новости.
Так в ВСУ отреагировали на появившуюся в Сети информацию о том, что российские военнослужащие якобы замечены в Белоруссии недалеко от украинской границы в районе Чернобылской зоны отчуждения.
В то же время в министерстве обороны Белоруссии эту информацию опровергли.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.
Ранее сообщалось, что россияне перестали бояться катастрофы, подобной чернобыльской. Сейчас число тех, кто опасается последствий в работе атомных реакторов, составляет 30%.
Социологи говорят о том, что с 2001 года снижалось число тех, кто допускает возможность аварии на АЭС. Как рассказал член общественного совета "Росатома" Валерий Меньшиков, чернобыльская катастрофа стала одной из величайших трагедий на техногенном пространстве. В тот момент технология развития мощности станций опережала развитие систем безопасности.
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