Лавров потребовал от Помпео скорейшего освобождения россиянки Бутиной

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Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИДа назвал неприемлемым арест россиянки Марии Бутиной и потребовал ее освобождения. Об этом говорится на сайте департамента информации российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что арест состоялся на основании "сфабрикованных обвинений".

О реакции Помпео на слова Лаврова не сообщается. При этом подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе США. Также дипломаты обсудили Сирию и денуклеаризацию Корейского полуострова.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Власти США обвиняют ее в попытке организовать "неофициальный канал связи" между республиканцами и Кремлем в предвыборный период 2015-2016 годов. ФБР также считает, что она связана с российскими спецслужбами. Бутину поместили под стражу до начала слушания ее дела по существу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ФБР в связи с арестом россиянки Марии Бутиной политическим заказом. Претензии к россиянке со стороны американских властей представитель МИД назвала "притянутыми за уши".

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол считает обвинения раздутыми. Он уточнил, что девушка находится в США по студенческой визе, у нее есть разрешение на работу.