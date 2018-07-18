МИД назвал политическим заказом арест россиянки в США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия ФБР в связи с арестом россиянки Марии Бутиной политическим заказом.

"Создается впечатление, что ФБР вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, просто выполняет откровенный политический заказ. Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику", – сказала она, передает "Интерфакс".

Захарова заявила, что в ведомстве с тревогой восприняли сообщения об аресте Бутиной. Претензии к россиянке со стороны американских властей представитель МИД назвала "притянутыми за уши".

Также Захарова отметила, что данный инцидент выглядит попыткой срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США.

Похожее мнение накануне озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что задержание Бутиной – это очередное проявление охоты на ведьм и попытка создать новое политическое дело.

Ранее гражданке России Марии Бутиной предъявляли обвинения только по статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации". Однако теперь девушку обвиняют еще и по статье "работа иностранным агентом без регистрации".

Посольство России в США в настоящий момент выясняет обстоятельства задержания девушки и место, где ее содержат. Адвокат Бутиной заявил, что американская сторона преувеличивает обвинения.