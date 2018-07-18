Минюст США выдвинул новые обвинения против Бутиной

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Против россиянки Марии Бутиной министерство юстиций США расширило обвинения. Россиянку задержали в США и обвиняют в шпионаже.

Ранее Бутиной предъявляли обвинения только по статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации". Однако теперь гражданку России обвиняют еще и по статье "работа иностранным агентом без регистрации", передает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Посольство России в США, как сообщалось ранее, выясняет обстоятельства задержания девушки и место, где ее содержат. Адвокат Бутиной заявил, что американская сторона преувеличивает обвинения.

Ранее в Вашингтоне полиция США задержала 29-летнюю россиянку по подозрению в шпионаже на стороне РФ.