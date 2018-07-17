Посольство РФ в США отреагировало на задержание Бутиной

17 июля, 10:26
Фото: ТАСС/Бочинин Анатолий
Посольство России в США пытается добиться доступа дипломатов к россиянке Марии Бутиной, которую задержали американские власти по подозрению в шпионаже, передает "Москва 24".
Бутина обвиняется по статье "сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции". В настоящее время посольство РФ выясняет обстоятельства задержания девушки и место, где ее содержат.
Адвокат Бутиной заявил, что американская сторона преувеличивает обвинения.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что арест Бутиной связан с итогами встречи лидеров России и США, сообщает RT.
"Очевидно, что девушку арестовали те же самые службы, которые пытались сорвать встречу президентов и объявили о 12 грушниках. Скорее всего, скоро будут и другие случаи, так как идет борьба за право направлять внешнюю политику в США", – прокомментировал депутат и отметил, что этот инцидент направлен не столько против России, сколько против Трампа, который решил с ней договориться.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что задержание Бутиной – это очередное проявление охоты на ведьм и попытка создать новое политическое дело.
Ранее в Вашингтоне полиция США задержала 29-летнюю россиянку по подозрению в шпионаже на стороне РФ.
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