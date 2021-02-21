В Идлибской зоне деэскалации 22 февраля откроются три пункта пропуска

21 февраля, 22:34
Фото: AP/TASS/Hussein Malla
Для передвижения людей через границы Идлибской зоны деэскалации в Сирии 22 февраля откроются три пункта пропуска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике Вячеслав Сытник в ходе брифинга.
"Пункты будут открыты по инициативе властей Сирийской Арабской Республики для беспрепятственного перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной вооруженным силам Турции и протурецким формированиям", – пояснил он.
Сытник добавил, что участились сообщения от населения неподконтрольных Дамаску районов о нехватке квалифицированной медицинской помощи, а также чрезвычайной социально-экономической ситуации, связанной с санкциями США.
Ранее российским системам ПВО удалось отразить атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Ее атаковали с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.
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