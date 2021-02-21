В тренинге для Coca-Cola сотрудников призвали "быть менее белыми"

Компания Coca-Cola провела онлайн-тренинг для своих сотрудников, в котором рассказывается, как быть "менее белыми". Об этом сообщила блогер Карлин Борисенко в YouTube, получившая от одного из сотрудников скриншоты презентации.

На снимках видно, что тренинг доступен в соцсети LinkedIn и был подготовлен автором книги "Белая хрупкость" Робин Дианджело. На одном из слайдов предлагается научиться "быть менее белыми", передает RT.

По словам лектора, это значит быть "менее угнетающим, менее высокомерным, менее невежественным и более скромным". В презентации утверждается, что единичных семинаров недостаточно для того, чтобы решить проблему расизма.

Автор тренинга полагает, что компании должны проводить собрания групп единомышленников и межрасовые дискуссии, а также затрагивать вопросы расизма в ходе собеседований.

Представитель Coca-Cola подтвердил, что семинар был одобрен компанией. Однако при этом он указал, что вызвавшие резонанс слайды не были основным фокусом образовательной программы.

Студия Disney+ ранее из-за расистского содержания заблокировала мультфильмы "Дамбо", "Питер Пэн", "Швейцарская семья Робинзонов" и "Коты-аристократы" для аудитории младше семи лет.