ВВС Турции поразили 45 целей в Африне

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Турецкие военные самолеты поразили 45 целей в сирийском Африне в рамках операции "Оливковая ветвь". Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Генштаба говорится, что удары наносили в том числе по убежищам, схронам с оружием и огневым позициям. В операции участвовал 31 самолет. Все они вернулись на базу.

20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне. После этого сирийский лидер Башар Асад заявил, что вторжение Турции свидетельствует о поддержке терористов турецкими властями.

Ранее сообщалось также, что в рамках операции ВС Турции и отряды ССА продвинулись вглубь Африна на пять километров.