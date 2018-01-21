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В мире

21 января, 17:07

Башар Асад обвинил Турцию в поддержке террористов

за рубежом политика происшествия

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что вторжение Турции на территорию Сирии является свидетельством поддержки турецкими властями терористов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма", – сказал Асад. Такое мнение Асад высказал на встрече с делегацией иранского Стратегического совета по внешним связям.

По данным СМИ, в рамках операции против курдов подразделения ВС Турции и отряды ССА продвинулись вглубь сирийского города Африн на пять километров.

20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне. Курды заявили, что в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС погибли девять человек.

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