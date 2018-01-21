Башар Асад обвинил Турцию в поддержке террористов

21 января, 17:07
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что вторжение Турции на территорию Сирии является свидетельством поддержки турецкими властями терористов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма", – сказал Асад. Такое мнение Асад высказал на встрече с делегацией иранского Стратегического совета по внешним связям.
По данным СМИ, в рамках операции против курдов подразделения ВС Турции и отряды ССА продвинулись вглубь сирийского города Африн на пять километров.
20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне. Курды заявили, что в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС погибли девять человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: