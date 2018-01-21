Турецкие власти подтвердили начало сухопутной операции в Африне

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Власти Турции подтвердили начало наземной операции в сирийском Африне, передает RT.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало сухопутной операции против формирований курдов в сирийском Африне.

По его словам, наступление началось в 11:05 мск из района Гюльбаба провинции Килис. Ранее СМИ сообщили, что в Африн вошли турецкие танки.

20 января генштаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне.